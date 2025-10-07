Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Barcellona, osservatori in Cile per il Mondiale Sub20: i profili nel mirino dei blaugrana

Barcellona, osservatori in Cile per il Mondiale Sub20: i profili nel mirino dei blaugrana
ieri alle 22:56Calcio estero
di Pierpaolo Matrone

Il Barcellona guarda con grande attenzione alla Coppa del Mondo Under 20, in programma in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre, appuntamento cruciale per scoprire i talenti che segneranno il calcio dei prossimi anni. Il club blaugrana ha inviato una squadra di osservatori per monitorare da vicino diversi prospetti internazionali, alcuni già nel mirino della dirigenza catalana.

Tra i giocatori sotto osservazione, come riportato Mundo Deportivo, ci sarà anche Andrés Cuenca, giovane centrocampista del Barcellona convocato con la Spagna Under 20. Ma gli occhi saranno puntati soprattutto su Pedrinho, ala sinistra brasiliana di straordinaria tecnica, già seguita dal Real Madrid e nel giro della prima squadra di Carlo Ancelotti. Un altro talento verdeoro che suscita interesse è David Washington, attaccante del Chelsea, potente e veloce.

Sarà impegnato nella competizione Gianluca Prestianni, esterno del Benfica, mentre dalla Liga spiccano due nomi interessanti del Betis Siviglia: Elyaz Zidane, difensore figlio dell’ex tecnico del Real Madrid, e Pablo García, talento offensivo già esordiente in Primera División.

Occhi puntati anche su Iker Bravo dell’Udinese, sul messicano Gilberto Mora, sul colombiano Néiser Villarreal e sull’americano Benjamin Cremaschi del Parma. Infine, il giapponese Yuto Ozeki – eroe del Kawasaki Frontale nell’ultima Champions asiatica – sarà uno dei protagonisti più seguiti. Il Barça è pronto a pescare il suo prossimo gioiello.

