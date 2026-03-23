Udinese, Nani: "Davis non si vende, costruiremo la squadra del futuro partendo da lui"

La vittoria contro il Genoa ha avvicinato in maniera decisiva l’Udinese all’obiettivo stagionale e in casa bianconera si guarda già ai prossimi passi, tra finale di campionato e programmazione. A fare il punto è stato il Group Technical Director Gian Luca Nani, che ha parlato ai microfoni di TV12 della situazione della squadra e dei piani per il futuro dopo il successo che ha praticamente blindato la permanenza in Serie A.

“Tutte le vittorie portano gioia e anche momenti di riflessioni. Abbiamo vinto e questo è importante, siamo al 99% salvi e con un po’ di anticipo. Ora dobbiamo continuare a vincere, per continuare bene la stagione e preparare al meglio la prossima. È un grande punto di partenza essere riusciti a salvarci, lanciando anche qualche giovane interessante. Ora vogliamo fare meglio dell’anno scorso per cominciare al meglio la prossima annata”.

Nani ha poi chiarito la posizione del club su Keinan Davis, finito nel mirino di diversi club: “Ci mancherebbe altro (ride, ndr). È un giocatore straordinario e noi non abbiamo nessuna intenzione di cederlo, ora dobbiamo programmare, non vendere. Lo abbiamo aspettato e ora sta trovando continuità, vogliamo costruire la squadra del futuro partendo da lui. Quando mi hanno chiesto informazioni questa è stata la mia risposta”.

Spazio anche al tema Zaniolo e alla mancata convocazione in Nazionale: “Da italiano sì, mi è dispiaciuto. Ha fatto grandissime partite e questa è la sua miglior stagione per gol e assist. Rispetto le scelte di Gattuso, ma sono convinto che tornerà. Deve continuare a migliorare, perché può fare ancora di più. La nazionale arriva seguendo i risultati del club ed è giusto che lotti per quello”.

Infine uno sguardo al futuro, tra allenatore e mercato: “Il futuro è adesso, stiamo già lavorando. Il mister ha ancora un anno di contratto e vogliamo chiudere bene la stagione. Su Zaniolo le cifre che circolano non sono corrette: è un giocatore importante, per noi è un privilegio averlo e c’è tutta l’intenzione di continuare insieme”.