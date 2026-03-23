Vicenza, dopo la gara con il Brescia parte il tour in città: il programma ufficiale
Il Vicenza si prepara a festeggiare con la sua città. Dopo la vittoria del campionato e la promozione in Serie B già in tasca dallo scorso weekend, il club biancorosso ha organizzato un evento aperto a tutti i tifosi nel prossimo fine settimana, a margine della gara casalinga contro l'Union Brescia.
Il programma
La partita contro le Rondinelle prenderà il via domenica alle 14.30 allo stadio 'Menti' e sarà anche l'occasione per la consegna ufficiale della coppa per la vittoria del campionato. Poco dopo il fischio finale, la squadra di Fabio Gallo e la dirigenza saliranno su un autobus scoperto per attraversare il cuore della città. Il percorso prevede il passaggio per Corso Palladio, con arrivo e sosta davanti a Palazzo Trissino, sede del municipio.
Qui, nella sala Stucchi, il sindaco Possamai e altri rappresentanti dell'amministrazione comunale riceveranno i giocatori per un momento istituzionale prima di spostarsi nel cuore pulsante dei festeggiamenti.
La piazza si trasforma
Il gruppo raggiungerà poi Piazza dei Signori attraverso la Loggia del Capitaniato. Nel "salotto buono" della città, atteso da migliaia di tifosi, sarà allestito un palco sul lato ovest della piazza, dotato di maxischermo. Sul palco saliranno giocatori, staff e dirigenza per raccogliere il tributo del pubblico. Sono previsti interventi coordinati da uno speaker, preceduti da un dj set. La musica si spegnerà intorno alle 20, mentre la squadra lascerà la piazza indicativamente verso le 22.