Udinese, Nani: "Zaniolo da riscattare a 10 mln? Cifre inesatte. Lavoreremo per rimanere insieme"

Tra i temi affrontati da Gian Luca Nani c’è anche la situazione di Nicolò Zaniolo, protagonista di una stagione positiva con la maglia dell’Udinese ma rimasto fuori dalle ultime convocazioni della Nazionale. Il dirigente bianconero ha espresso rammarico per la mancata chiamata, pur ribadendo rispetto per le scelte del commissario tecnico.

“Da italiano sì, mi è dispiaciuto, non per altro. È un ragazzo che ha fatto grandissime partite e, per gol e assist, questa è la sua miglior stagione. Da italiano avrei voluto vedere Zaniolo in Nazionale, ma rispetto pienamente il lavoro di Gattuso, che ha fatto le sue valutazioni. Speriamo di andare al Mondiale, poi Nicolò sono convinto che sarà lì, perché è forte e sta continuando a migliorare. Deve continuare a farlo, perché può dare ancora di più”.

Nani ha poi parlato anche del futuro del giocatore, sul quale restano diverse voci di mercato, chiarendo la posizione del club: “Le cifre che circolano non sono corrette. Zaniolo è un giocatore estremamente importante, per noi è un privilegio averlo, così come per lui è un privilegio giocare con noi. C’è tutta l’intenzione di continuare insieme, abbiamo un’opzione per farlo e lavoreremo in questa direzione”.