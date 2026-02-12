Arizala e Mlacic all'Udinese, Nani: "Sì, c'erano le big. Ma noi possiamo aspettarli"

Nel corso del suo intervento a Radio Sportiva, il Group Technical Director di Udinese e Watford Gianluca Nani ha parlato anche degli arrivi in Friuli di due talenti come il difensore Branimir Mlacic e l'esterno Juan Arizala, giovani su cui erano forti gli interessi anche delle big europee.

Mlacic e Arizala sono arrivati nonostante l'interesse delle big d'Europa…

"Sì, siamo stati fortunati a prendere questi ragazzi. Io sono convintissimo di entrambi, ma ai giovani devi dare tempo e noi come club siamo disposti a farlo. Il nostro è un lavoro diverso da quello delle altre squadre che spesso non hanno il tempo per aspettare i giovani".

C'è un giocatore copertina della sua Udinese?

"Metto il gruppo, ci sono tanti giocatori giovani. Tanti sono richiesti e apprezzati, ma per noi sono tutti bravissimi. Poi ci sono anche alcuni giocatori che hanno appena esordito, come Gueye. E' un sistema di lavoro e tutto è riconducibile alla famiglia Pozzo che è nel calcio da 40 anni, quindi è tutto frutto di un lavoro certificato nel tempo".