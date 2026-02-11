Udinese, Nani: "Davis fortissimo, stupito dalle poche richieste per lui. E' il nostro futuro"

Il Group Technical Director dell'Udinese e del Watford Gianluca Nani ha parlato a Radio Sportiva delle tematiche calde di casa Udinese: "L'ultima sconfitta col Lecce ci ha fatto un po' arrabbiare, non era prevista. Venivamo da buone prestazioni, volevamo dare continuità per prendere anche uno status diverso. Ci sono tanti giocatori di talento e tanti giovani, ma ci sono anche esperti. Una volta raggiunto l'obiettivo, ovvero la salvezza da cui non siamo lontano, devi continuare a crescere se vuoi competere per qualcosa di importante. Non abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo perso un'opportunità".

C'è un giocatore copertina della sua Udinese?

"Metto il gruppo, ci sono tanti giocatori giovani. Tanti sono richiesti e apprezzati, ma per noi sono tutti bravissimi. Poi ci sono anche alcuni giocatori che hanno appena esordito, come Gueye. E' un sistema di lavoro e tutto è riconducibile alla famiglia Pozzo che è nel calcio da 40 anni, quindi è tutto frutto di un lavoro certificato nel tempo".

Keinan Davis sta facendo molto bene...

"E' veramente un giocatore forte. E la cosa che mi stupisce è che me lo hano chiesto in pochissimi. Altri hanno attirato l'attenzione di molti, ma per me Davis può giocare nelle prime 5 squadre, non solo del campionato italiano ma anche d'Europa. Sa fare tutto, è veramente un centravanti completo che non ha ancora raggiunto meriti e livelli a cui può arrivare anche per tanti piccoli infortuni. Lui e Zaniolo sono una coppia fortissima, siamo contenti. Ripeto, personalmente sono un po' stupito che non mi è stato richiesto come tanti altri, ma tanto non abbiamo alcuna intenzione di cederlo, vogliamo costruire su di lui per le prossime stagioni".

Perché ancora non è esploso?

"I centravanti maturano sempre un po' più tardi, soprattutto in un campionato come quello italiano. Non ha espresso ancora le sue potenzialità, ma è forte. La nostra è una squadra molto compatta, gestita bene dal mister, senza gelosie. Qua siamo in un'isola felice. Davis in questo contesto è uno dei più esperti".

Mlacic e Arizala sono arrivati nonostante l'interesse delle big d'Europa…

"Sì, siamo stati fortunati a prendere questi ragazzi. Io sono convintissimo di entrambi, ma ai giovani devi dare tempo e noi come club siamo disposti a farlo. Il nostro è un lavoro diverso da quello delle altre squadre che spesso non hanno il tempo per aspettare i giovani".