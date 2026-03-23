Juventus, Locatelli sul rigore fallito: "L'unico modo per reagire è lavorare più duramente"

Messaggio social di Manuel Locatelli due giorni dopo l'errore dal dischetto che è costato alla Juventus la vittoria contro il Sassuolo. Il centrocampista torna sull'episodio e si proietta alla sfida contro l'Italia-Irlanda del Nord, dove presumibilmente partirà titolare nella semifinale dei playoff per l'accesso ai Mondiali. Ecco le sue parole affidate a Instagram:

"Conosco benissimo quali sono le mie responsabilità e so che l’unico modo per reagire ad un errore è lavorare ancora più duramente. Adesso abbiamo un Mondiale da conquistare e daremo tutto quello che abbiamo per riuscirci. Concentrati e uniti! Forza Azzurri".

28 anni, il capitano della Juve ha fallito il suo primo calcio di rigore in Serie A. In carriera prima della sfida contro i neroverdi, aveva trasformato 5 esecuzioni, due delle quali già in questa stagione, contro Udinese in Coppa Italia e Galatasaray in Champions League.