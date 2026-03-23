Il portiere Vicario dal letto d'ospedale carica l'Italia: "Ci vediamo presto, Azzurri"
"Ci vediamo presto, Azzurri". Questo è il messaggio che Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, ha voluto mandare ai compagni impegnati a Coverciano in vista della sfida contro l'Irlanda del Nord nella semifinale play off per il Mondiale di questa estate. Un raduno a cui l'estremo difensore non ha potuto partecipare a causa dell'operazione all'ernia.
Nel messaggio social infatti si vede Vicario nel letto d'ospedale dopo l'operazione avvenuta nella giornata di oggi. Vicario ha così voluto far sentire la propria vicinanza ai compagni con la speranza di poterli riabbracciare fra qualche mese e volare con loro alla volta di Stati Uniti, Canada e Messico per partecipare alla Coppa del Mondo.
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