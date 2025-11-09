Udinese, Nani: "Giochiamo in uno stadio che è come il Colosseo, partita difficilissima"

Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, parla ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla discesa in campo contro la Roma: "Tutte le partite sono opportunità per crescere, oggi forse affrontiamo una delle squadre più forti del campionato. Giochiamo in uno stadio che è un Colosseo, aiuta tantissimo la Roma: sarà una partita difficilissima, ma noi sappiamo cosa fare e speriamo basti".

Zaniolo torna a Roma, lei si è speso in prima persona per prenderlo?

"Le qualità di Nicolò le conosciamo tutti, è straordinario potenzialmente. E' arrivo in alto troppo presto e questo comporta degli errori. Abbiamo speso del tempo con lui, ci abbiamo parlato e da come l'ho conosciuto posso dire che è un bravissimo ragazzo, di sani principi ma che ha commesso degli errori. Si sta comportando in una maniera straordinari".