Udinese, Nani: "Atta ricorda Bellingham e Zidane, stiamo parlando con grandissimi club"

Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Roma: "Ci sembrava opportuno dirigersi verso questa direzione di avere più italiani in rosa, fermo restando che gli obiettivi dell'Udinese sono sempre gli stessi: noi lavoriamo sempre molto con lo scouting, a volte farlo in Italia è un po' più difficile perché il giocatore costa di più e non è sempre facile arrivare prima. Però abbiamo lavorato in tal senso: Bertola, Nunziante, Zaniolo e Zanoli sono stati dei colpi di mercato importanti, fermo restando che il nostro mantra è quello di cercare giovani con potenzialità importanti per svilupparne il talento e fare player trading, perché è quello che ci permette di sopravvivere".

Atta è già pronto per un salto triplo?

"È un giocatore straordinario, lo vedo dall'interesse che sta suscitando: il salto può farlo anche quadruplo, sa fare tutto e stiamo parlando di lui con grandissimi club. A me ricorda Bellingham, ma ha anche qualcosa anche di Zidane quando caracolla e salta l'uomo. La cosa che la gente non sa è che ha dei dati fisici da giocatore top di Champions League. La qualità è visibile e soprattutto ha una testa legata completamente al calcio. Sa che è qui per imparare e che andrà via soltanto quando sarà pronto, nel frattempo fatecelo godere un pochino".