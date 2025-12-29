Udinese, obiettivo Kinkouè per la difesa: il centrale ha avuto poco spazio al Le Havre

In vista del mercato di gennaio, l'Udinese sembra già essersi messa all'opera per trovare un rinforzo per la difesa. Il nome è quello di un ragazzo già accostato ai bianconeri in estate. Si tratta di Etienne Kinkouè, centrale francese classe 2002 in forza al Le Havre, rivela oggi TuttoUdinese.it.

In questa stagione, l'ex Primavera dell'Inter ha avuto poco spazio, raccogliendo solamente 7 presenze in Ligue 1. Visto anche il contratto in scadenza a giugno, l'Udinese potrebbe tornare alla carica, magari acquistandolo in vista della prossima stagione. Il difensore ha avuto una esperienza di un anno e mezzo in Grecia prima di tornare in patria nel gennaio 2023, proprio al Le Havre. Da allora ha vissuto due anni pieno tra Ligue 2 e Ligue 1, non trovato però continuità di utilizzo.