Genoa, Ellertsson: "Partita speciale per De Rossi, ma lui è concentrato sulla nostra squadra"

Il centrocampista del Genoa, Mikael Ellertsson, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Roma, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Ellertsson ha commentato il momento della squadra e la particolare situazione emotiva del tecnico Daniele De Rossi, che affronta per la prima volta da avversario il club in cui ha militato per tutta la carriera.

Siete usciti tra gli applausi nonostante la sconfitta. Che gara ti aspetti oggi qui all'Olimpico?

"Aspetto una gara difficile perché la Roma è una squadra forte. Penso questo."

Come hai visto il mister? Per lui è una partita speciale.

"Penso che sia una partita molto speciale per lui. Abbiamo ripetuto tutta questa settimana che era una partita speciale per lui, ma lui è concentrato sulla nostra squadra e penso che questo sia l'atteggiamento giusto."