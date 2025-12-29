Ufficiale
Team Altamura, c'è l'addio con Franco: firmata la risoluzione consensuale del contratto
TUTTO mercato WEB
Dopo una stagione e mezzo, in cui ha collezionato 38 presenze con una rete (di cui nove in questa prima parte di stagione), il centrocampista centrale classe ‘94 Daniele Franco ha salutato il Team Altamura come si legge in un comunicato del club pugliese:
"Team Altamura comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Daniele Franco.
La società desidera ringraziare Daniele per il lavoro svolto con i colori biancorossi, augurando un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Le più lette
2 Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Ora in radio
18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia