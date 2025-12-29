Modena, ci siamo per De Luca: l'attaccante ha svolto le visite mediche

Dopo una prima parte di stagione ai margini della Cremonese in Serie A, Manuel De Luca è pronto a rimettersi in gioco in Serie B. L'attaccante classe '98 infatti è ormai a un passo dal vestire la maglia del Modena e andare alla caccia della promozione in Serie A con gli emiliani.

Come riferito dai colleghi di Sky Sport il centravanti ha svolto nella giornata odierna le visite mediche con i Canarini dove si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione in massima serie a fine stagione. Manca solo lo scambio di documenti e poi l'operazione sarà ufficiale anche se bisognerà attendere il 2 gennaio, giorno di apertura del mercato, per depositare i contratti in Lega.

Nel corso di questa stagione l’attaccante classe 1998 ha segnato un gol in due presenze con la maglia grigiorossa, mentre nella passata stagione furono 10 i gol (8 in stagione regolare e due nei play off) in 36 presenze con i lombardi.