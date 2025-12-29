Spezia forte su Pedro Mendes del Modena: Candelari o Soleri le possibili contropartite

Dopo non essere riuscito ad anticipare la Sampdoria per Matteo Brunori del Palermo, lo Spezia ha virato con decisione su un altro centravanti che è destinato a cambiare aria a gennaio: si tratta di quel Pedro Mendes che sarebbe ulteriormente chiuso a Modena dall’arrivo di Manuel De Luca dalla Cremonese alla riapertura del mercato fra pochi giorni.

I liguri hanno aperto una trattativa con gli emiliani per il classe ‘99, su cui anche il Bari ha fatto un sondaggio nelle ultime ore, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza anche se non è da escludere una cessione a titolo definitivo già a gennaio. Lo riferisce Parlandodisport.it spiegando che le due società stanno discutendo anche dell’inserimento di una contropartita tecnica. Il nome dell’esterno Pietro Beruatto, ultimamente schierato come terzo di difesa, è da escludere vista la volontà dello Spezia di non privarsi del giocatore, mentre potrebbero essere d’attualità i nomi del giovane centrocampista Pietro Candelari, classe 2005, o di quel Edoardo Soleri, attaccante classe ‘97, che già in passato è stato vicino ai Canarini.

Pedro Mendes in questa stagione ha messo a segno tre reti in 18 presenze (ma appena 571 minuti in campo), mentre nella passata stagione era andato a segno in cinque occasioni in 26 gare di campionato sempre con il Modena.