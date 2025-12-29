Roma, Massara: "Vogliamo ritrovare continuità e vittoria. Sul mercato soluzioni che ci migliorino"

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Genoa, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Frederic Massara ha commentato il momento della squadra, la scelta di Ferguson dal primo minuto e le strategie di mercato in vista della finestra di gennaio.

Per voi è una partita per chiudere bene questo 2025. Una sola vittoria nelle ultime quattro in campionato, quindi oggi la cosa più importante immagino sia portare a casa i tre punti.

"Certamente è molto importante, noi vorremmo ritrovare la continuità e la vittoria. Non dimentichiamo però tutte le cose buone che sono state fatte in questa prima parte di campionato. È una Roma che è già riuscita a mettere in pratica quelli che sono i dettami dell'allenatore. Sappiamo che è un percorso lungo e che ci vorrà ancora del tempo, però siamo comunque soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora."

La scelta di Ferguson oggi è importante, forte e fisica, probabilmente per aprire i tre difensori del Genoa. Tutti si potevano aspettare Dybala, invece Gasperini va sull'uomo fisico per aprire gli spazi ai due uomini dietro.

"È certamente un tridente molto offensivo, perché comunque Dybala, Soulé e Ferguson sono giocatori forti che insieme possono certamente fare bene. Il mister ha pensato la partita così, evidentemente considera che sia il modo migliore per scardinare la difesa del Genoa, che comunque è molto attenta."

Al netto della partita di stasera, dove cercate di migliorarvi nel mercato che sta per aprire? I nomi che stanno uscendo, Raspadori e Zirkzee, sono giocatori ideali per il calcio di Gasperini. Sono nomi su cui volete affondare il colpo? E porterebbero eventualmente a una cessione di Ferguson, che comunque Gasperini ha stimolato più volte?

"I nomi che hai fatto sono ricorrenti, ma non sono gli unici. Il mercato di gennaio è sempre complicato, sia per le difficoltà di trovare delle opportunità che realmente possano rinforzare gli organici, sia per le tempistiche. Con i campionati in corso e non solo i campionati nazionali, ma le competizioni internazionali in corso, tutto può cambiare molto velocemente. Quello che noi cercheremo è di trovare delle soluzioni che veramente ci possano dare un miglioramento. Valuteremo insieme all'allenatore quelle che saranno le ipotesi migliori e cosa fare anche con l'organico attuale."