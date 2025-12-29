Roma, Massara: "Oggi non c'è nessun caso Ferguson. Rinforzi? Vogliamo un vero miglioramento"

"Il mister vuole il meglio per la squadra e dai suoi calciatori, stimolandogli e dandogli occasioni, come sarà stasera per Ferguson". Così Ricki Massara, uomo mercato della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky in vista della sfida al Genoa e tornando sulle parole di Gasperini su Ferguson delle scorse settimane.

Sono attese novità a breve giro di posta sul mercato?

"Sono nomi ricorrenti e ce ne sono anche altri, non voglio cercare alibi per le difficoltà del mercato di gennaio perché vorremmo fare qualcosa per rinforzi, non ci sono sviluppi in questo momento ma abbiamo l'intenzione di portare degli attaccanti".

Il vostro obiettivo è aspettare i saldi di fine mercato o portare subito i nuovi a disposizione di Gasperini per accontentarlo?

"Vogliamo fare delle cose corrette, non è una questione di tempistiche. Ci sono delle competizioni in corso a gennaio e questo incide, cercheremo di fare cose giuste per avere un vero miglioramento della squadra".

Ferguson rimarrà un giocatore della Roma dopo gennaio?

"Ogni partita è una opportunità per tutti, oggi non c'è nessun caso Ferguson: cercheremo di trovare delle soluzioni corrette per l'organico della Roma".