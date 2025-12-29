De Rossi, prima volta da avversario contro la Roma. Il dato curioso che riguarda... il Genoa
Sarà Roma-Genoa a chiudere il programma della 17^ giornata di Serie A. La gara dell'Olimpico - fischio d'inizio ore 20.45 - racchiude diversi temi, su tutti quello di Daniele De Rossi - oggi allenatore del Grifone - che affronterà la Roma da avversario per la prima volta in carriera tra tutte le competizioni, dopo 616 presenze in giallorosso da giocatore (2° all-time, dietro alle 786 di Francesco Totti) e 30 da allenatore.
Anche un dato statistico accompagna la serata speciale di De Rossi: l'unico match in carriera in cui l'attuale tecnico del Genoa ha sia segnato un gol, sia servito un assist all'Olimpico in Serie A è stato proprio un Roma-Genoa, il 5 aprile 2008.
