Genoa, Lopez: "Perin e Pisilli? Sono giocatori di un'altra squadra e per rispetto non parliamo"

Il direttore sportivo del Genoa, Diego Lopez, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Roma, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Diego Lopez ha commentato la particolare situazione emotiva di Daniele De Rossi, che affronta per la prima volta da avversario il club in cui ha militato per tutta la carriera, e ha analizzato il momento della squadra e le voci di mercato.

Direttore, questa è una partita di vitale importanza per voi. È vero che state giocando bene, ma non stanno arrivando i risultati. Oggi però è inevitabile pensare che sia anche la partita di Daniele De Rossi. Come ha vissuto questa settimana di lavoro? È difficile tenere la testa solo sulla partita per lui.

"Buonasera a tutti e buone feste, specialmente ai genoani che ci vedono e che purtroppo non sono qui per decisioni che passano sopra la nostra testa. Per quello che riguarda Daniele, lo conoscete tutti benissimo: è una persona brava, un allenatore bravo e ha preparato la settimana con moltissima professionalità per fare male alla Roma, per vincere. Evidentemente è una partita speciale per lui, ma ha la capacità di essere assorto in questa situazione e prendere le migliori decisioni per il Genoa."

Oggi c'è la partita dei sentimenti, ma c'è anche l'ambizione del Genoa e quel coraggio che avete ritrovato. Pensiamo alle partite con Inter e Atalanta.

"Siamo una squadra che ha trovato la sua forza nel collettivo. Siamo una squadra che penso si riconosca oggi quando si vede giocare, questo è molto importante. Abbiamo un obiettivo chiaro che è la salvezza, ma la tendenza da due mesi a oggi è positiva. Dobbiamo continuare a lavorare su questa linea: essere una squadra molto solidaria, una squadra che non molla, una squadra che quando cerca il pressing alto andiamo tutti insieme, quando difende basso siamo tutti insieme. La partita contro l'Atalanta è stata una dimostrazione molto chiara, perché eravamo in dieci. Penso che dopo l'arrivo di Daniele abbiamo fatto tutte le partite in questo senso collettivo."

Vado diretto su una domanda di mercato: a che punto è la questione Mattia Perin?

"La questione di Mattia Perin o di un altro giocatore, ad oggi per noi rimane un discorso di mercato dove dobbiamo puntare tanto sull'aspetto collettivo della squadra. Se troviamo giocatori che nel senso individuale sono capaci di aggiungere qualità alla nostra squadra e al nostro collettivo, siamo attenti a tutto quello che succede. Si sta parlando di giocatori di grandissima qualità, ma noi non parliamo di giocatori che sono in altre squadre."

E Pisilli? Piace al suo allenatore.

"Sono giocatori che sono in un'altra squadra e per rispetto non parliamo."