Udinese, Premier League pazza di Solet: Chelsea e Palace lo hanno visto dal vivo

Il Tottenham vorrebbe dare una ventata d'aria fresca a livello di competizione interna in difesa tra van de Ven e capitan Romero, mentre il futuro di Dragusin resta in bilico. E secondo quanto riferito dal portale inglese Caughtoffside, Oumar Solet è un nome che scalda parecchio i club di Premier League: Chelsea e Crystal Palace lo hanno osservato dal vivo, mentre Manchester United e West Ham lo seguono come obiettivo a lungo termine.

Inter, Milan e Roma hanno già rilasciato feedback positivi a proposito del difensore francese classe 2000, quindi non c'è solamente il Tottenham sulle tracce del giocatore. Secondo quanto riferito, l'Udinese nel mercato di gennaio avrebbe un forte potere negoziale dal punto di vista finanziario e si aspetta una richiesta medio-alta per pensare anche solo di privarsi di Solet. Un prestito con opzione di acquisto sarebbe una possibilità, visto l'imprevedibilità della finestra di trasferimenti invernale e la folta concorrenza.

I club di Premier League probabilmente proporranno rateizzazioni e bonus legati alle prestazioni per rispettare le regole di sostenibilità finanziaria. La struttura salariale e i limiti sui giocatori non cresciuti nel vivaio, inoltre, saranno fattori cruciali in ambito mercato. Chelsea, Tottenham e Manchester United sono tra i club più importanti d'Inghilterra però, l'appeal trasmesso è forte anche per il centrale di 25 anni. Solet vorrebbe competere a un livello più alto e trasferirsi in Inghilterra per giocare in Premier League, per lui l'ideale.