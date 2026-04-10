Udinese, Runjaic difende Atta: "Non dubitiamo dei suoi margini di miglioramento"

Dopo un periodo positivo, Arthur Atta è apparso un po' in ombra nelle ultime partite. Questo calo di rendimento è stato ovviamente notato e così, alla vigilia del match contro il Milan, è stato chiesto a Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, che idea si fosse fatto: "Mi sono espresso più volte su di lui, è un ragazzo che ha già fatto passi in avanti importanti. Ci sta un momento di stagnazione, conoscevamo il suo percorso di crescita prima che arrivasse qui. Contro il Como ha già giocato molto meglio rispetto alle partite precedenti, non ci sono fattori che ci facciano dubitare sui suoi margini di miglioramento".

Runjaic ha poi concluso: "Un percorso di crescita può avere alti e bassi, è normale, per quanto ci riguarda siamo dell'avviso che ha fatto grandi passi in avanti da quando è arrivato, bisogna lavorare ogni giorno e bisogna considerare che è solo alla sua seconda stagione a Udine. È il principio del long life learning, l'apprendimento dura per tutta la vita, come per tutti noi, è un ragazzo che può fare tante cose sul terreno di gioco, è bravo con i piedi, sicuramente la maturità è un altro fattore importante".

Clicca qui per leggere tutte le dichiarazioni di Kosta Runjaic.