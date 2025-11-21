Nedved incensa Yildiz: "Giocatore fantastico, qualità straordinarie. Sarà sempre meglio"

Arriva un'altra benedizione per il numero 10 della Juventus, Kenan Yildiz. A incensare il fantasista bianconero questa volta è stato un ex Pallone d'Oro come Pavel Nedved. Già esterno della Signora in campo e poi vicepresidente del club, Nedved ha parlato all'emittente turca AA Spor di Yildiz e della nazionale turca.

Reduce dall’esperienza come direttore sportivo dell’Al-Shabab in Arabia Saudita, oggi Nedved ha un ruolo nella Federazione della Repubblica Ceca. Ed a margine dei sorteggi per i playoff, ha sottolineato il grande potenziale del giovane talento turco: “Yildiz è un giocatore fantastico, molto giovane, ma ha qualità straordinarie. E in futuro sarà sempre migliore”.

Poi a proposito della Turchia ha aggiunto: "Conosco la squadra turca molto bene. In Arabia ho avuto Fatih Terim come allenatore, è una squadra molto buona, magari ci affronteremo al Mondiale negli Stati Uniti".

La Repubblica Ceca in vista del Mondiale 2026 dovrà giocare la semifinale in casa contro l'Irlanda. La vincente affronterà in finale, sempre in casa, contro la squadra che avrà la meglio in Danimarca-Macedonia del Nord. La Turchia di Montella invece dovrà vedersela contro la Romania, in casa, per poi giocare eventualmente la finale in trasferta contro la vincente di Slovacchia-Kosovo.