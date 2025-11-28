Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Galliani: "Milan da scudetto? Allegri al primo anno vince. Lo dice la sua carriera"

© foto di Antonio Vitiello
Luca Bargellini
Oggi alle 18:15
Luca Bargellini

Adriano Galliani, ex ad di Milan e Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine delle presentazione del nuovo libro su Massimiliano Allegri. "Come nacque la scelta di portare Allegri al Milan la prima volta - spiega -? Nacque da me. Proponevo gli allenatori al presidente Berlusconi e poi lui sceglieva. Il pranzo ad Arcore decisivo arrivò nel giorno della finale di Champions League che incoronò l'Inter contro il Bayern Monaco.

Mi ha sempre piaciuto il suo gioco, il suo modo di allenare. E infatti ha vinto subito lo scudetto.

Allegri è cambiato? L'ho sempre trovato più simile ad un manager che ad un semplice allenatore. Può fare la sua professione a 360°. Speravo nel suo ritorno.

Questo Milan è da scudetto? Da tifoso ci spero. Allegri ha vinto alla prima stagione con il Sassuolo, con il Milan la prima volta e con la Juventus.

L'uso dell'algoritmo per la scelta dei giocatori? Può integrarsi con la capacità di un dirigente di scegliere i giocatori. Il calcio però non è una scienza esatta, ma un gioco. Serve captare le sensazioni giuste. Sia nei giocatori che negli allenatori.

Gattuso ce la farà a portare l'Italia al Mondiale? È un grande motivatore ed è determinato. Sono convinto che questa volta con i playoff ce la facciamo".

Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
