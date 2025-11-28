Parma, Cuesta: "Cutrone può darci tanto e lo sta già facendo. I gol non sono tutto"

Il rendimento offensivo di Patrick Cutrone è stato oggetto di discussione della conferenza stampa di oggi per Carlos Cuesta, allenatore del Parma, che ne ha parlato in questi termini: "Cutrone sta bene, ha sempre voglia di contribuire alla squadra positivamente. Il contributo va oltre il gol, lo sappiamo. Ci sono tanti aspetti del gioco importanti e Patrick ci può dare tanto perché lo sta già facendo", le sue parole.

Settimana scorsa ha scelto di confermare Lovik. Come mai?

"Ha fatto bene nelle settimane scorse e sicuramente anche il fatto di voler avere continuità e stabilità ci ha portato a quella scelta. Alla fine scegli sempre i giocatori che pensi siano più pronti per la partita. In quel momento pensavo che Lovik fosse il più pronto per fare il terzino sinistro".

Valeri, invece, che cosa può portare?

"Valeri può giocare domani. Ha grandi capacità di cross, sia sui piazzati sia nel gioco dinamico, e quindi di creare occasioni da gol. Sa attaccare la profondità e sta crescendo anche difensivamente. Senza dubbio sia lui che Lovik sono due garanzie. Siamo assolutamente convinti che chiunque farà domani il quinto (se giocheremo a cinque!) potrà fare bene".