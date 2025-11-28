Totti: "Manco dall'Olimpico da tre anni, tornerò presto a vedere la Roma. Mi manca la gente"

Francesco Totti é stato recentemente ospite di Legends Road, rubrica di DAZN in cui i campioni si raccontano durante un viaggio in macchina. Di seguito, ecco quanto quanto raccolto da VoceGialloRossa:

Da quanto non vai allo stadio?

"Sono venuto a vedere la Roma l'ultima volta, penso, quasi tre anni fa".

Ti manca?

"Eh, un po’ sì. Vabbè, adesso ci ritorno".

Davvero?

"Sì, tra un po’ ci torno".

La situazione è migliorata?

"No, vabbè… più che altro mi manca la gente, perché alla fine io mi identifico con quello".

Ti piacerebbe andare in Curva Sud con i baffi finti?

"No, se dovessi andarci, ci andrei così, senza travestirmi. Certo, non sarebbe facile, forse quasi impossibile, però se un giorno dovessi pensare di fare una cosa del genere, ci andrei, perché alla fine non ho problemi".

Che ricordo hai di quel 17 giugno 2001? Roma era in festa...

"Sì... potevamo già vincerlo a Napoli, mandandoli in Serie B: in quell'anno avevano avuto tantissimi problemi. Però, diciamo, che noi avevamo il match point all'Olimpico: era destino che dovessimo vincerlo in casa. Siamo partiti con Roma-Bologna, la prima in casa, e doveva finire con Roma-Parma".

A proposito di Napoli, che rapporto avevi con Maradona?

"Ho avuto la fortuna di conoscerlo, di cenare insieme, di pranzare insieme. Una persona straordinaria. Io ho sempre detto che, per me, lui è il calcio. Ho un debole per lui, come del resto ce l’ha tutto il mondo".