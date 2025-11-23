Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'Udinese conferma i suoi difetti: contro il Bologna altri tre gol regalati

L'Udinese conferma i suoi difetti: contro il Bologna altri tre gol regalatiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:00Serie A
Davide Marchiol

L’Udinese trova la seconda sconfitta consecutiva, cadendo 3-0 contro il Bologna tra le mura amiche del Bluenergy Stadium. Un secondo passo falso dove ancora una volta gli errori nelle letture difensive costano molto caro, in una gara complessivamente gestita bene dai friulani fino all’avvio della ripresa, quando arrivano una serie di errori banali che consentono a Pobega di indirizzare la gara con un rapido uno due.

Mister Kosta Runjaic decide di fare un paio di variazioni rispetto alla partita vista contro la Roma. Si tratta di Ehizibue e Davis. Il primo scelto sulla catena di destra al posto di Zanoli per avere un po’ più di attenzione in copertura, mentre il secondo ha recuperato dall’acciacco patito qualche settimana fa e si è deciso di rischiarlo pur sapendo la sua fragilità in termine di infortuni. Una gara che l’Udinese gestisce abbastanza bene per un’ora, dove le due compagini non creano molto ma giocano a buoni ritmi.

Sugli scudi chiaramente il solito Atta, che ha dato costantemente vivacità alla manovra, mentre è stato un po’ più spento del solito Zaniolo. Una gara che vive chiaramente un momento decisivo quando Solet, all’ennesima sortita offensiva senza alla base in realtà troppe idee, sbaglia un passaggio e dà il via alla transizione avversaria, che porta alla prima rete di Pobega. Pochi minuti dopo c’è un altro errore, stavolta in disimpegno, con Okoye che dà un pallone poco logico a Karlstrom che non lo legge e se lo fa scippare. Il raddoppio è servito.

Da lì poi i due cambi che fanno innervosire anche un po’ il pubblico, con Runjaic che toglie in blocco sia Davis che Zaniolo. Questo toglie parecchia qualità a un’Udinese che resta mentalmente in partita, prova a creare qualche presupposto con Bayo, ma non riesce a scalfire la difesa felsinea, con il Bologna che anzi avrebbe le chance per arrotondare ulteriormente il punteggio, cosa che accade allo scadere con il centro di Bernardeschi.

Un’Udinese che deve cominciare a capire il perché di così tanti errori, spesso consequenziali in una singola a gara, che la portano a essere l’ultima difesa della Serie A nonostante un rendimento da metà classifica.

Articoli correlati
Vittoria per 0-2 a Padova, Il Gazzettino recita: "Il Venezia vola nel derby della... Vittoria per 0-2 a Padova, Il Gazzettino recita: "Il Venezia vola nel derby della B"
Bologna travolgente ad Udine: tabù sfatato dopo oltre un decennio e segnale al campionato... Bologna travolgente ad Udine: tabù sfatato dopo oltre un decennio e segnale al campionato
Bologna sogna in grande e va in vetta per qualche ora. Udinese travolta con regali... Bologna sogna in grande e va in vetta per qualche ora. Udinese travolta con regali anticipati
Altre notizie Serie A
Fiorentina, il sangue viola circola, contro la Juve segni di risveglio Fiorentina, il sangue viola circola, contro la Juve segni di risveglio
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 12^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 12^ giornata di campionato
Cagliari, l'atteggiamento c'è ma mancano i tre punti: serve lo step decisivo Cagliari, l'atteggiamento c'è ma mancano i tre punti: serve lo step decisivo
Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa Probabili formazioniSerie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
L'Udinese conferma i suoi difetti: contro il Bologna altri tre gol regalati L'Udinese conferma i suoi difetti: contro il Bologna altri tre gol regalati
Roma, si ferma anche Hermoso: chi in difesa contro la Cremonese? Roma, si ferma anche Hermoso: chi in difesa contro la Cremonese?
Allegri dice che sarà una partita meravigliosa. La formazione del Milan incuriosisce... Allegri dice che sarà una partita meravigliosa. La formazione del Milan incuriosisce
Per Fabregas c'è un Senegal incomodo: a Como è scoppiato il caso Diao Per Fabregas c'è un Senegal incomodo: a Como è scoppiato il caso Diao
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
3 Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia e Isaksen
4 Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
5 Cremonese-Roma, le probabili formazioni: sulla trequarti ci sono Soule e Pellegrini
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
Immagine top news n.1 Allegri dice che sarà una partita meravigliosa. La formazione del Milan incuriosisce
Immagine top news n.2 Chivu si affida a Lautaro e Thuram? Inter-Milan è un derby d’alta quota
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata
Immagine top news n.4 La prima Atalanta di Palladino non convince. Nonostante una buona reazione contro il Napoli
Immagine top news n.5 Il Napoli si ritrova dopo le polemiche: il 3-1 all'Atalanta è una grande dimostrazione per Conte
Immagine top news n.6 Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
Immagine top news n.7 De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.2 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, il sangue viola circola, contro la Juve segni di risveglio
Immagine news Serie A n.2 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 12^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, l'atteggiamento c'è ma mancano i tre punti: serve lo step decisivo
Immagine news Serie A n.4 Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
Immagine news Serie A n.5 L'Udinese conferma i suoi difetti: contro il Bologna altri tre gol regalati
Immagine news Serie A n.6 Roma, si ferma anche Hermoso: chi in difesa contro la Cremonese?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Monza-Cesena: Mignani prova a fermare la marcia dei brianzoli
Immagine news Serie B n.2 Modena-Sudtirol, sfida tra squadre con obiettivi opposti al Braglia
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Mantova-Spezia: scontro diretto infuocato per la salvezza
Immagine news Serie B n.4 Besaggio suona la sveglia all’Avellino: "Troppi errori, ora serve dimostrare chi siamo davvero"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Caserta: "Ci siamo consegnati al Frosinone. Troppi errori nel primo tempo"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Andreoletti: "Orgoglioso, gap evidente con il Venezia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Capuano furioso dopo Casarano-Giugliano: "L’FVS è una presa in giro, così non si può andare avanti"
Immagine news Serie C n.2 Gallo carica il Vicenza: "A Brescia per ottenere il massimo, siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie C n.3 D. Rossi: "Sono tornato in C solo per il Foggia. Questa piazza mi è rimasta dentro"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Carpi stoico: batte il Rimini in dieci e vola al quarto posto
Immagine news Serie C n.5 Latina, Bruno: "A Catania partita tosta, serviranno forza, coraggio e determinazione"
Immagine news Serie C n.6 Nisticò esalta il Bra dopo il successo sul Pontedera: “Prestazione sovrumana, servivano punti”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Milan, il derby che può valere la vetta infiamma San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Lecce: Sarri cerca continuità, ma occhio ai salentini in trasferta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Roma, allo Zini arriva la capolista
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi: "Con la Fiorntina gara cruciale, dobbiamo ridurre il gap con loro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Contro il Como Women con voglia di riscatto dalla Champions"
Immagine news Calcio femminile n.3 Come Women, Sottili: "Bel momento, ma attenzione: con la Roma vietato abbassare la guardia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 7ª giornata: Ternana e Parma non vanno oltre il pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…