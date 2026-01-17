Udinese, Runjaic su Piotrowski: "Sente dolore. Speriamo non sia grave"

Ecco le parole di mister Kosta Runjaic al termine di Udinese-Inter ai microfoni di DAZN: "Penso che l'Inter sia partita con enorme qualità e con tanta intensità. Posso dire che è una delle migliori squadre, in Italia e in Europa: noi non abbiamo fatto un cattivo secondo tempo, nel primo ci è mancata la qualità e l'occasione per trovare il pareggio".

La scelta iniziale non ha premiato le intenzioni?

"Abbiamo iniziato con un centrocampo a cinque per coprire le sortite offensive. Noi abbiamo provato a cambiare anche nella ripresa rispetto allo schieramento iniziale, con le tre punte nel finale: ci abbiamo provato, dobbiamo sicuramente migliorare ma abbiamo giocato con una squadra forte. In alcuni momenti abbiamo provato anche ad alzare i centrale per aumentare la presenza in campo".

Nella ripresa è entrato il giovane Gueye: troverà più spazio dopo la partenza di Bravo?

"Gueye sta cercando di mostrarsi. Ho provato ad inserirlo in un momento di stanchezza della formazione dell'Inter, poi comunque la qualità degli avversari non si discute".

Quanto è grave lo stop di Piotrowski?

"In questo momento sta sentendo dolore, l'ho vista dal campo e la speranza è che sia nulla di grave. Speriamo di poterlo recuperare, ma aspettiamo gli esami che andrà a fare".

La prestazione di Atta lo ha soddisfatto?

"Si vedeva la lontananza del campo nelle ultime settimane. Non è al 100% della forma. Lui è molto giovane, ha provato a mostrarsi in tutto il campo anche prendendo iniziative personali. Parleremo poi della sua posizione, mi aspettavo altro dal punto di vista tattico, con l'esperienza migliorerà".