Udinese, Sava nemmeno in panchina. Il portiere destinato al ritorno in Romania

Nelle formazioni di Verona-Udinese spicca l'assenza di Razvan Sava. Il portiere rumeno non è nemmeno in panchina e stando a quanto riportato da TuttoUdinese.it la scelta è legata a ragioni di mercato. Possibile il ritorno in patria, con il Rapid Bucarest che in questo momento sembra la squadra più vicina al giocatore. 23 anni, Sava in questa stagione ha giocato 10 partite, di cui 7 in Serie A.