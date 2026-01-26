Udinese, Sava nemmeno in panchina. Il portiere destinato al ritorno in Romania
TUTTO mercato WEB
Nelle formazioni di Verona-Udinese spicca l'assenza di Razvan Sava. Il portiere rumeno non è nemmeno in panchina e stando a quanto riportato da TuttoUdinese.it la scelta è legata a ragioni di mercato. Possibile il ritorno in patria, con il Rapid Bucarest che in questo momento sembra la squadra più vicina al giocatore. 23 anni, Sava in questa stagione ha giocato 10 partite, di cui 7 in Serie A.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercato
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile