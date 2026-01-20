L'Udinese sfoltisce la rosa: Goglichidze verso il Watford, Rapid Bucarest su Sava

L'Udinese deve pensare anche a come sfoltire la rosa. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, ci sono alcuni giocatori che non riescono a trovare lo spazio che meriterebbero in questo momento e quindi ambiscono a cambiare maglia per avere più continuità. Per questo infatti i bianconeri potrebbero cedere Saba Goglichidze al Watford, mentre Razvan Sava è destinato a trasferirsi in Romania al Rapid Bucarest.

Il difensore in carriera vanta 36 presenze con l'Empoli, 30 apparizioni con il Torpedo Kutaisi e 8 gettoni con l'Udinese. Inoltre è sceso 8 volte in campo con la Georgia. Il portiere invece ha collezionato 59 partite con il Cluj, 23 incontri con l'Udinese e 2 partite con la Pro Sesto. Per lui con la Romania solo qualche convocazione.