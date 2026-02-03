Udinese, Nani: "Mlacic in estate sarebbe stato impossibile da prendere. Esterni? Siamo a posto"

Il Group Technical Director dell'Udinese Gianluca Nani ha fatto il punto della situazione dopo la fine del mercato invernale: “Mi hanno fatto questa domanda già tre volte ma non me la spiego. Ci sono cinque ragazzi che possono ricoprire il ruolo di esterno, ci sono Kamara, Ehizibue, Zemura, Arizala e anche Bertola sta giocando lì a volte, quindi per 15 partite ci sembrava sufficiente, poi magari per l'estate ci saranno dei ragionamenti, come successo con un ragazzo forte come Mlacic. Ma sugli esterni non era necessario”.



Un mercato dove come di consueto l'Udinese ha più programmato:

“Sapevamo a inizio mercato che potevano servire, in ottica futura, un esterno e un difensore centrale, sono arrivati due ragazzi importanti come Arizala e Mlacic. Poi ci sono a contratto giocatori importanti in prestito come Palma, Goglichidze, Abankwah,. Mlacic era impossibile da portare in estate, già ora la trattativa era complicata visto che aveva tante squadre importanti che lo seguivano”.

Mlacic ha scelto un club come l'Udinese e non l'Inter:

“Successa la stessa anche con Arizala, nel caso di Mlacic c'era veramente una fila importante a livello europeo. E' un ragazzo molto intelligente e maturo, non per forza perché ha scelto noi. Ha scelto di andare in un club che gli permettesse di crescere e chiaramente abbiamo giocato su questo aspetto. Quando faccio una trattativa con un talento gli dico sempre che saremo quella che lo pagherà di meno, ma è da 40 anni che valorizziamo talenti, alcuni ragazzi questo lo capiscono”.



Tra i tanti ragazzi partiti a caccia di minuti c'è Sava ancora in attesa:

“Sava è un portiere dell'Udinese, che l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno è partito bene, ma poi ha avuto un po' di difficoltà. C'è anche un ragazzo come Nunziante che è molto bravo. Stiamo cercando di dare minuti a tutti, se un ragazzo avrà l'opportunità di trovare spazio lo valuteremo”.



Arizala come lo vedete?

“Vedo un futuro importantissimo, poi come tutti i ragazzi c'è bisogno di tempo, ma non ho dubbi che potrà fare bene in futuro. Non mi spaventano i giocatori giovani ma quelli scarsi, poi



TMW - Un mercato dove per tanti nomi c'è una sfida ormai con le big, siete riusciti a ottenere Mlacic, magari con Massolin è andata meno bene:

“Non lo abbiamo trattato, abbiamo un grande scouting network ma lui non è stato mai sondato”.