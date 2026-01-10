Un altro mondo: il Manchester City in 12 mesi ha speso circa 500 milioni per gli acquisti

Il divario tra Premier League e resto del mondo per forza economica del campionato inglese sembra diventare sempre più ampio stagione dopo stagione. Il Chelsea che spende e spande da anni, che da qualche giorno s'è affidato a Liam Rosenior dopo aver esonerato Enzo Maresca, dalla scorsa estate può permettersi di tenere in tribuna il calciatore più pagato della rosa. Quel Raheem Sterling che guadagna circa 20 milioni lordi a stagione. E cosa dire del Liverpool? I reds hanno avuto un inizio di stagione complicato, nonostante investimenti estivi per circa 500 milioni di euro tra Isak, Wirtz, Kerkez, Ekitike, Frimpong e Leoni.

C'è poi lo United, da troppi anni il classico esempio di cattiva gestione sportiva. C'è anche il Manchester City che rispetto ai cugini non spende meno soldi, ma ha una visione. Soprattutto negli ultimi anni ha vinto tanto, tutto ciò che c'era da vincere.

Il merito dei successi dei citizens è soprattutto ascrivibile a Pep Guardiola, uno dei più grandi tecnici della storia del calcio, un manager che non concede sconti, nemmeno in sede di calciomercato. E infatti il City ieri ha già messo a segno l'acquisto record di questa campagna trasferimenti: si tratta di Antoine Semenyo, ala ghanese classe 2000 che è arrivata dal Bournemouth per 72 milioni di euro e ha firmato col suo nuovo club un contratto valido fino al 30 giugno 2031.

Difficilmente in questo mese di gennaio verrà messo a segno un colpo più oneroso, ma il trasferimento di Semenyo è in linea con quanto speso dal City negli ultimi mesi. Lo scorso gennaio proprio la squadra di Guardiola arrivò a investire in un solo mese oltre 210 milioni di euro per quattro acquisti: Omar Marmoush dall'Eintracht Francoforte (75 milioni), Nico Gonzalez dal Porto (60 milioni), Abdukodir Khusanov dal Lens (40 milioni) e Vitor Reis dal Palmeiras (37 milioni).

Circa 130 milioni sono stati poi spesi a giugno tra Tijjani Reijnders (55 milioni dal Milan), Rayan Aït-Nouri (37 milioni dal Wolverhampton) e Rayan Cherki (37 milioni dall'Olimpique Lione). Un'altra settantina di milioni sono stati investiti nei due mesi successivi tra Trafford, Donnarumma e Nypan e altrettanti adesso per inaugurare col botto il mese di gennaio. In totale fanno circa 500 milioni di euro investiti sul mercato negli ultimi dodici mesi da una società che poteva contare su una squadra già fortissima e che però non lesina investimenti record in una campagna trasferimenti sì e nell'altra pure. Potere della Premier League, ma anche di un allenatore generazionale come Guardiola.