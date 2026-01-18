Un gol annullato e poco altro: il Milan gioca, il Lecce tiene ed è 0-0 all'intervallo

Reti inviolate fra Milan e Lecce al termine del primo tempo. Rossoneri che hanno il pallino del gioco ma sono incapaci di sfondare, con Wladimiro Falcone che deve compiere una sola parata.

Un gol annullato a Rafa Leao dopo 9 minuti di gioco per fuorigioco e poco altro. Spartito che quello che tutti si aspettano, con la squadra di Allegri a cercare di sbloccare la partita e Lecce che chiude bene gli spazi e prova quando possibile a contrattaccare. Buon approccio fin qui di Jashari in cabina di regia e Saelemaekers molto attivo sulla fascia destra. Manca fisicità davanti e potrebbe nel secondo tempo cambiare qualcosa, magari con l'inserimento di Fullkrug. Prima parte di gara che conferma quanto visto in questo campionato, ossia di come il Milan soffri dannatamente contro squadre di bassa classifica.