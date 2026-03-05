-4 a Milan-Inter: Allegri senza Gabbia, Chivu recupera Bonny. Ricci: "Scudetto un sogno"

Si avvicina il derby di Milano, domenica sera la partita tra Milan e Inter potrebbe raccontarci molto degli esiti e degli sviluppi, almeno quelli relativi al futuro più prossimo, di questo campionato di Serie A. Con i rossoneri chiamati alla vittoria, per poter pensare di riaprire davvero il campionato, fosse anche solo mentalmente.

Le ultime di casa Milan. Allegri dovrà costruire la squadra senza il suo leader difensivo Matteo Gabbia, la notizia è ormai certa e acclarata. Per i rossoneri si è proiettato alla sfida davanti ai microfoni il centrocampista Samuele Ricci: "Lo scudetto è un sogno ma pensiamo al derby. Il nostro obiettivo resta la Champions e per raggiungerlo siamo a buon punto, anche se nelle partite passate abbiamo perso qualche punto di troppo. Per adesso abbiamo un buon vantaggio sul quinto posto ma non è ancora fatta. Il sogno c'è, si vive per questo. Pensiamo alla partita, è pur sempre un derby e va approcciato in maniera perfetta".

Le ultime di casa Inter. Buone notizie per Chivu, che nelle scorse ore ha di fatto recuperato del tutto Ange-Yoan Bonny. Il centravanti francese dovrebbe essere della sfida e il suo è un rientro importante, anche solo a livello numerico, visto che con il contemporaneo infortunio di capitan Lautaro rimanevano solo Thuram e Pio Esposito come attaccanti di ruolo. Mentre i pensieri di Chivu, già dopo lo 0-0 di Como nella semifinale d'andata di Coppa Italia, sono già da tempo dedicati alla stracittadina: "Sappiamo tutti l'importanza di questo derby e del momento della stagione. Anche il Milan sta facendo un grande campionato, ha perso solo due volte. Hanno ambizione, qualità ed un allenatore che prepara benissimo questo tipo di partite. Noi dovremo essere all'altezza e sono sicuro che lo saremo".