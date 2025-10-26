Un gran gol di Castro porta in vantaggio il Bologna, ma che pasticcio la difesa viola
Si sblocca dopo 25 minuti la gara del Franchi con il gran gol di Castro che porta in vantaggio il Bologna. Azione prolungata della formazione ospite condue disimepgni sbagliati di Pablo Marì che fanno recapitare la palla a Castro. L'argentino solo in area lascia partire un gran destro che si infila all'incrocio sotto lo sguardo di un De Gea inerme.
