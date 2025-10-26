Il Bologna gioca meglio; la Fiorentina fa tantissimi errori: il gol di Castro decide i primi 45'
Termina 1-0 in favore del Bologna, il primo tempo al Franchi tra la Fiorentina e i rossoblù, gara valida per l’8ª giornata di Serie A. A decidere il match, finora, la rete a metà della prima frazione realizzata da Santiago Castro, al secondo gol stagionale dopo quello fatto al Genoa.
Il primo tempo ci mette un po’ ad ingranare e dopo qualche timida occasione della Fiorentina il primo squillo è di parte felsinea, con il tiro dalla distanza di Miranda che impegna il connazionale De Gea. Dal corner che ne segue grandi proteste per gli ospiti a causa di un tocco di mano in area da parte di Dodo arbitro e VAR lasciano correre.
Il Bologna però prende in mano il pallino del gioco e il risultato si sblocca al 25’ al termine di un’azione prolungata della formazione ospite che, dopo un disimpegno sbagliato da Pablo Marì, finisce sui piedi di Castro, il quale da solo in area lascia partire un destro potentissimo che si infila sotto la traversa. La Fiorentina prova a reagire e al 30’ sfiora il pareggio su un corner da cui Ranieri non riesce incredibilmente a inquadrare la porta a pochi metri dallo specchio coperto da Skorupski.