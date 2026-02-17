Un martedì di Champions da incubo: servono rimonte che non si vedono da anni, Serie A aggrappata all’Inter

Peggio di così, era difficile. Non che il tifo di Istanbul o il Muro Giallo di Dortmund fossero teatri da prendere alla leggera, ma il martedì di Champions League è amaro come raramente è capitato, per le italiane impegnate nei playoff della massima competizione continentale. Il 2-0 subito dall'Atalanta in Germania fa il paio con il 5-2 incassato dalla Juventus in Turchia. Sconfitte che lasciano pochi margini di speranza: ne ha di più la Dea, ovviamente. Ma non ce ne sono così tanti.

Alle due squadre italiane servono rimonte, mercoledì prossimo, e c’è ovviamente il fattore casa. Visto il miglior piazzamento nella League Phase, Juventus e Atalanta ospiteranno Galatasaray e Borussia Dortmund a Torino e Bergamo. Per andare avanti, però, inseguono risultati che in Champions League avrebbero il sapore della storia: è dal 2018/2019 che una squadra non riesce a recuperare due gol di svantaggio nella massima competizione continentale. Sette anni fa: non sono pochi.

In attesa di capire se le rimonte ci saranno, la Serie A si aggrappa all’Inter di Cristian Chivu. Domani sera, nel freddo norvegese, nella casa del Bodo/Glimt, i nerazzurri - comunque vice campioni d’Europa - hanno il compito di tenere alto il tricolore in Europa. Perché le rimonte emozionano, ma sarebbe bello non doverle inseguire: due italiane su tre hanno un piede (la Juve anche un piede e mezzo) fuori dall’Europa dei grandi. Meglio fare due senza tre.