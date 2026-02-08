Un mese esatto al derby decisivo. Ma prima… (cit): il Milan non si deve distarre

Il weekend del 7 e dell'8 febbraio coincide con un altro weekend, quello del 7 e dell'8 marzo. In quello in corso, il Milan riposa, con la gara contro il Como rinviata a causa dell'inaugurazione a San Siro dei Giochi Olimpici. Tra un mese, invece, altro che relax: si giocherà (probabilmente di sabato) il derby decisivo per lo Scudetto. Ma prima - come disse l'arbitro Collu dopo la revisione VAR in Milan-Lazio - ci sono altre partite determinanti da affrontare affinché quel derby pesi sul serio.

Programma

Tra una settimana il Milan sarà ospite del Pisa, venerdì 13 febbraio alle 20.45. Nelle quattro gare che precederanno la sfida ai nerazzurri di Chivu, il Diavolo incontra tre squadre contro cui non ha vinto nel girone di andata. La prima sarà proprio il Pisa (andata 2-2 a San Siro), con i toscani che in panchina avranno il nuovo tecnico Hiljemark alla seconda partita (dopo quella di esordio di questa sera). La seconda gara, mercoledì 18 febbraio alle ore 20.45, sarà contro l'unica squadra che il Milan ha battuto, il Como (andata 1-3 al Sinigaglia): ci ricordiamo tutti l'andamento di quella gara, però, e ci ricordiamo le polemiche dei giorni successivi. Nella terza partita il Diavolo ospita il Parma (andata 2-2 al Tardini) domenica 22 alle 18; infine il 1° marzo i rossoneri saranno ospitati dalla Cremonese (andata 1-2 a San Siro), l'unica squadra capace di battere il Milan in questo campionato.

A marzo

Le prossime quattro gare non porteranno solamente al Derby ma traghetteranno la stagione nel mese di marzo, sin dall'inizio indicato da Allegri come momento in cui fare il punto della situazione sulla classifica. Per questo uscire con tanti punti da questo febbraio sarà davvero fondamentale per l'obiettivo Champions League del Milan, avvantaggiandosi anche della mancanza di impegni in ambito europeo: Inter, Juventus e più avanti la Roma saranno impegnate e dovranno dosare le energie. Se il Milan riesce a mantenere il rendimento elevato anche da qui al 1° marzo, beh, anche il Derby allora potrebbe assumere dei contorni veramente interessanti. Ma non corriamo prima dei tempi.