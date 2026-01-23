Un rigore risveglia l'Inter: Zielinski non sbaglia, gara riaperta contro il Pisa
Segui qui la diretta testuale di Inter-Pisa su TuttoMercatoWeb.com
Calcio di rigore per l'Inter al 36': sul tiro di Zielinski, Tramoni ha il braccio sinistro molto largo, Marcenaro non ha dubbi, con il VAR che conferma dopo un lungo check. Sul dischetto si presenta lo stesso Zielinski
Editoriale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
