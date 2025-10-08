Un tetto massimo sui prezzi dei settori ospiti in Italia: oggi in Lega arriva la proposta del Milan

Dopo le parole, il Milan ha deciso di passare ai fatti e presentare alla Lega la sua proposta per trovare un accordo tra i club di Serie A in materia di costi dei biglietti dei settori ospiti. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, il testo è stato scritto nei giorni scorsi e inviato agli uffici della Lega, ma sarà discusso solo oggi nell'assemblea. Il Diavolo ha deciso di dare sempre maggior ascolto alle problematiche che sono state evidenziate dai propri tifosi, aprendo così tavoli di lavori istituzionali.

I sostenitori del Milan, ma in generale un po' tutti gli ultras, portano avanti la battaglia per mettere un tetto massimo al prezzo dei biglietti dei settori ospiti da tempo. Lo scopo è quello di aumentare il numero di spettatori negli stadi, migliorare il prodotto, che verrebbe così arricchito da una cornice di pubblico maggiore, e aumentarne così anche il valore. All'ordine del giorno anche le formule di vendita e la gestione dei tagliandi.

La UEFA si è già mossa e un anno fa ha stabilito quanto segue per le competizioni europee sulle quali ha giurisdizione:

Tetto massimo settore ospiti, Champions League: 50 euro

Tetto massimo settore ospiti, Europa League: 35 euro

Tetto massimo settore ospiti, Conference League: 25 euro.