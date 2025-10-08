Sartori: "Perché avrei dovuto lasciare Bologna? Dove mi trovo bene rimango"

Lunga intervista al responsabile dell'area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, sulle colonne del quotidiano La Repubblica, nella sua edizione dedicata alla città felsiena. Molti i temi toccati dall'ex dirigente di Chievo Verona e Atalanta. Fra questi anche quello legato alla sua scelta di rimanere in rossoblù:

"Perché non sarei dovuto rimanere? - afferma - Se i soldi fossero stati un criterio non sarei stato trent’anni al Chievo, di cui 21 da direttore sportivo. Dove mi trovo bene, io rimango, se benvoluto. Qui mi trovo benissimo, si lavora benissimo in piena armonia con tutti i miei collaboratori, mi sento apprezzato da Saputo e Fenucci e dai bolognesi che dimostrano grande affetto e stima. Tutto questo per me fa la differenza. Lo sfizio di una big a fine carriera? Non è un ragionamento che ho fatto. Mi piaceva l’idea di continuare il lavoro".

Sulla possibilità di replicare quanto fatto a Bergamo anche a Bologna, spiega: "Non è possibile perché qui manca un rifornimento dal basso, manca il

vivaio. Il settore giovanile deve crescere, ci stiamo provando, stiamo mandando giocatori in giro sperando che tornino maturi, mi auguro di vedere risultati nel giro di un paio di anni e intendo dire titolari da serie A, non ragazzi da due o tre presenze di sfuggita".