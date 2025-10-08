Di Natale: "Questa Juve non è da scudetto. David o Vlahovic? Dusan senza dubbio"

Tocca ad Antonio Di Natale fare le carte alla Serie A nel corso della sosta per gli impegni delle Nazionali. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Totò attraverso le colonne di Tuttosport:

"Mi piacciono Napoli e Milan, ma occhio all’Inter per lo scudetto. E c’è pure la Roma di Gasperini che mi incuriosisce parecchio. La Juventus? Non la vedo pronta per lottare per il tricolore. Ma ha i mezzi per arrivare in Champions League. Le critiche? Sono fisiologiche: se sei la Juve e pareggi cinque gare di fila un problema c’è".

Sulle difficoltà offensive della Vecchia Signora, l'ex numero dieci della Nazionale spiega: "Manca ancora una gerarchia probabilmente. Poi David e Openda arrivano da altri campionati, serve tempo. Chi farei giocare fra il canadese e Vlahovic? Quest'ultimo, senza alcun dubbio. Ha fatto cose straordinarie alla Fiorentina e da quando è alla Juve ogni anno va in doppia cifra. 30 gol a stagione non li farà mai, ma è un giocatore importante. Uno che in Serie A fa la differenza".