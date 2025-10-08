Zazzaroni su Allegri: "Pigro e vincente. Conte fuoriclasse di dialettica, Tudor ha i valori Juve"

Intervistato da La Stampa di oggi, il giornalista sportivo e volto televisivo Ivan Zazzaroni ha ripercorso anche la sua carriera tra carta stampata e piccolo schermo, soffermandosi poi però pure su temi legati all'attualità calcistica e della Serie A.

Per esempio, Zazzaroni ha detto la sua su Max Allegri, allenatore del Milan con il quale ha più volte rivelato di avere un bel rapporto umano: "Mi piacciono i vincenti, Max è un tecnico di straordinarie intuizioni. Un po' pigro, ma capisce il calcio come pochi". E Tudor? "Riassume i valori della Juve. Ma esprimerli in campo è un altro conto".

Zazzaroni ha detto la sua anche sulla guida del Napoli campione d'Italia in carica, Antonio Conte: "Fuoriclasse della dialettica. Astori, che lo aveva in Nazionale, mi disse di aver imparato più in 5 minuti con lui che in tanti anni da altri".

