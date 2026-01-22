Vaciago: "Solidità calcistica sconosciuta da un bel po', la Juve batte il Benfica e i timori"
All'indomani del fondamentale successo in Champions contro il Benfica, Guido Vaciago giudica il cammino della Juventus in questa edizione della competizione: "Non era facile e comunque più difficile di Cagliari. La Juventus batte il Benfica e i timori, che stavano affiorando nel primo tempo. Due vittorie in una, due vittorie fondamentali, perché la prima garantisce come minimo i playoff, la seconda aggiunge un pezzo alla costruzione della nuova anima della squadra.
La Juve, questa volta, non domina la partita, anzi sono gli errori tecnici a scandire la punteggiatura del suo gioco, però resta compatta, non si disunisce di fronte ai rischi, attende paziente di trovare spazi. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un qualcosa che negli ultimi anni non accadeva e osserviamo una solidità calcistica sconosciuta da un bel po’.
Ancora una volta la classifica, in questo caso quella di Champions, consente di sognare un risultato non previsto a inizio stagione (la qualificazione diretta agli ottavi), ma non è l’aspetto più importante del successo di Spalletti su Mourinho".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30