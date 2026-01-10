Vaciago sul mercato della Juventus: "Prendere rinforzi di peso o non toccare nulla"

"Gennaio è un mese fetente per chi deve rinforzare una squadra". Inizia così il fondo di Guido Vaciago per Tuttosport, parlando della sessione di mercato appena iniziata e in particolare di quello che dovrà fare la Juventus tra entrate e uscite in queste settimane. "Spalletti - puntualizza il giornalista - ci conta e avrebbe anche individuato il pezzo mancante della sua collezione, un centrocampista offensivo tuttofare nelle due fasi che, sostanzialmente, giochi come ha giocato McKennie contro il Lecce o Miretti contro il Sassuolo. Ma il nocciolo della questione non è il tipo di giocatore o dove prenderlo, quanto lo spessore calcistico e umano di cui è dotato".

Un mercato invernale juventino all'insegna del "Costruire, non rattoppare", come dichiara Vaciago che poi aggiunge: "C’è meno fretta di quanta sembrava essercene un mese fa e questo, sul mercato, è sempre un vantaggio. Prendere un giocatore che non aumenti il peso specifico della rosa e del suo reparto è

assolutamente inutile, sarebbe come alzare un po’ di fumo per prendere tempo. E il vero problema non sarebbe quello di non aiutare Spalletti, ma di complicargli al vita, perché se non arriva un giocatore “vero”, il rischio è che l’equilibrio faticosamente trovato dal tecnico possa esserne compromesso".