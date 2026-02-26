Juventus, Vaciago: "Come col Real, ma questa volta il bidone al posto del cuore ce l'ha Zhegrova"

Una vittoria che non serve a niente in termini di qualificazione ma che fa uscire la Juventus tra gli applausi dello Stadium. Contro il Galatasaray i bianconeri erano chiamati all'impresa dopo il 5-2 di Istanbul e per poco non ci riescono, portando la gara ai supplementari in dieci prima che Osimhen e Yilmaz infrangessero il sogno dei bianconeri.

Rimane comunque la prova, come sottolineato dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago all'indomani del match: "Ci sono bambini che ieri sera si sono innamorati del calcio. E della Juve. Bambini che hanno capito che non faranno più a meno di quel vortice di emozioni che mischia felicità, ansia, rabbia, euforia, delusione, centrifugando tutto dentro lo stomaco. Che non c’è videogioco in grado di darti quei brividi, di scuoterti il cuore così. La Juve esce dalla Champions, ma la Juve ritorna la Juve e dice, per prima a se stessa, di essere in grado di compiere qualsiasi impresa".

Il giornalista, però, non risparmia critiche all'arbitro e ad alcuni calciatori bianconeri: "Che il signor Joao Pinheiro non fosse adeguato a dirigere la partita lo si era capito dall’incomprensibile tolleranza nei confronti delle irritanti perdite di tempo dei giocatori del Galatasary. Il successo delle serie televisive turche ha preso un po’ la mano ai giallorossi, melodrammatici nell’enfatizzare ogni sfioramento e passando più tempo per terra che in piedi. È il trionfo della simulazione che Pinheiro accetta, facendo venire dei dubbi sulle sue capacità. Poi il portoghese ce li toglie, i dubbi, con la ridicola espulsione di Kelly. Ridicola nella lettura e nella procedura. Sembra di essere tornati indietro nel tempo, a un’altra meravigliosa rimonta sfumata per colpa di un arbitro. Ma il bidone dell’immondizia al posto del cuore, questa volta, forse ce l’ha Zhegrova, il cui errore sotto porta è grave quanto quello di Pinheiro".