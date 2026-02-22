Vaciago: "Ultime sei campagne acquisti sbagliate, quasi nessuno all'altezza della Juve"

"Dalla Juve di Ronaldo che partiva da 1-0, alla Juve di Di Gregorio che parte da 0-1. Così si può cadere in basso quando non si azzecca un acquisto per tre stagioni consecutive". Comincia così il fondo di Guido Vaciago per Tuttosport, all'indomani della sconfitta della Juventus per 0-2 in casa contro il Como.

Il giornalista, anche in seguito, punta il dito contro il mercato: "Tre campagne acquisti estive e tre invernali completamente sbagliate, nelle quali sono stati aggiunti alla rosa giocatori mediocri o, nella migliore delle ipotesi, normali. Infatti, con qualche rara e insufficiente eccezione, tipo Kalulu e Thuram, nessuno dei giocatori atterrati alla Juventus dall’estate 2023 a oggi, è all’altezza di giocare titolare in una squadra che aspira a vincere lo scudetto. Ci sono le categorie e non si sgarra".

In chiusura: "A Spalletti, ora, non resta che preparare meglio che può la gara di Roma (scavalcando in qualche modo il Galatasaray), per evitare che il divario diventi voragine. Nel frattempo, però, la dirigenza dovrà lavorare in modo altrettanto infaticabile nella ricerca dei giusti innesti per l’estate. Sbagliare ancora una volta gli acquisti vorrebbe dire ritrovarsi qui, esattamente fra un anno, a fare i conti con un altro fallimento".