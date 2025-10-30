Vado, faccio 3 punti e torno in Next Gen: Brambilla, mr. Wolf in salsa bianconera

Massimo Brambilla ha portato a termine il suo lavoro con una vittoria convincente contro l'Udinese, nella quale si è vista una bella Juventus, capace di trasformare i fischi dello Stadium di inizio gara e dell'intervallo in applausi. Nel suo piccolo ha fatto qualcosa di grande, consegnando a Luciano Spalletti una squadra che si è tolta di dosso in un colpo solo sia una sequenza di partite senza vittorie (8), scongiurando di arrivare al record che resta quello del 1956 (13), sia i minuti senza segnare: col gol di Vlahovic al 5' della partita contro l'Udinese il digiuno di reti si è fermato a quota 399'.

Una sorta di Mr. Wolf in salsa bianconera, che già l'anno scorso era stato artefice di una clamorosa trasformazione della Next Gen, da ultima e virtualmente in Serie D fino a centrare una clamorosa partecipazione ai playoff. E alla Next Gen, che senza di lui è uscita dalla Coppa Italia di Serie C contro il Renate, farà ritorno, consegnando a Luciano Spalletti una squadra rinfrancata dopo l'ultimo terribile periodo.

Prima di lui c'erano già stati dei traghettatori, arrivati però sempre nel finale di stagione quando i giochi erano sostanzialmente fatti: Giancarlo Corradini nel 2007 guidò la Juve promossa con Didier Deschamps per le ultime 2 partite, nelle quali arrivarono altrettante sconfitte. Doveva essere un traghettatore Ciro Ferrara, che guidò la Juve a 2 vittorie in altrettante partite dopo l'addio di Claudio Ranieri. In quel caso però il tecnico venne promosso ad allenatore della prima squadra a tutti gli effetti per la stagione successiva. Infine Paolo Montero, che finì la stagione 2023/24 iniziata con Allegri, trovando un pari e una vittoria prima di essere scelto alla guida della Next Gen. Venendo poi sostituito da Brambilla.