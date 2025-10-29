TMW Radio Atalanta comunque da Champions? Il parere degli opinionisti

Con il Milan per l'Atalanta è arrivato il settimo pareggio in nove gare di campionato. I bergamaschi rimangono imbattuti, viste le due vittorie rimediate nelle altre due partite, ma ora la domanda è: è un'Atalanta che vale la zona Champions? Così la pensano gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Non è casuale. L'Atalanta davanti non ha problemi, per me è molto forte. Juric poi può raccontare quello che vuole, ma sette pareggi raccontano una gestione ottima, è una squadra che produce, gioca bene, ma manca ancora qualcosa nella lettura dei cambi".

Federico Bertone: "Ce la metto anche io ma non ci arriverà. Gasperini ti portava 10 punti in più e Juric non è Gasp, per tanti motivi. Il miracolo Atalanta poi per me finirà prima o poi. L'Atalanta però ha ancora un organico forte, che è arrivato in Champions".

Stefano Mattei: "Sicuramente Juric non è Gasperini, ma il problema grosso è che ieri ha fatto il suo primo gol Lookman e lo scorso anno ne ha fatti 15 e mancano i gol di Retegui. C'è Krstovic e per me non è da Atalanta e con Retegui al suo posto avevi vinto almeno due-tre partite in più. Manca il centravanti titolare".

Fabrizio Carcano: "Alcuni giocatori sono usciti da infortuni, poi alcune scelte sicuramente in corso di gara fanno discutere. Mancano le prime punte, poi se Juric non risolve il problema a breve è complicato".

Mario Beretta: "Gasperini ha fatto nove anni lì, cambiare non è semplice. L'Atalanta ha fatto una crescita pazzesca negli ultimi anni, perde alcuni calciatori, ne prende di nuovi e non è immediato che faccia subito bene, visto che c'è anche un nuovo tecnico. Ogni stagione si riparte poi da zero, al di là di quelle cose. Da Champions non so, è indietro ora, ma siamo ancora all'inizio e vedremo come procederà il campionato. Sicuramente la classifica è corta e può rientrare tranquillamente".

Ricky Buscaglia: "Crea tantissimo, sembra sul punto di fare uno step di crescita. Il caso Lookman, Ederson, infortuni, non ha mai avuto quasi mai una squadra completa Juric, però sta ponendo le basi. Il dato negativo è che più riflessiva e meno adrenalinica di un tempo. Prima o poi si bloccherà comunque".