Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"

© foto di Luca Sanguinetti
Claudia Marrone
Oggi alle 18:49Serie C
Non solo su Ravenna-Rimini. Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, il Direttore Sportivo Andrea Grammatica ha fatto il punto sul turno di Coppa Italia (di categoria), intrecciandolo poi al campionato.

Il tutto cominciando da Sambenedettese-Ascoli, gara che ha visto i rossoblù riscattarsi dal derby di domenica: "Al di là del fatto che fosse un derby, quindi una partita vera, l’Ascoli nel finale ha fatto entrare giocatori importanti. Sono partite, quelle di Coppa, che non si sottovalutano: servono per mantenere ritmo fisico e mentale in vista del campionato, e permettono di tenere viva tutta la rosa. Qualche giocatore che ha avuto meno spazio può essere protagonista la domenica. E la Samb, avendo riscattato la sconfitta di campionato, può avere un vantaggio per lo stesso. Ha dato la chiave di lettura giusta, una buona vittoria di nervi, difesa con le unghie e con i denti, e ha subito dato una gioia ai tifosi, con uno spettacolo sugli spalti incredibile, anche se è stato un dispiacere vedere il settore ospiti vuoti per le restrizioni".

Una nota poi alla Ternana, fresca di successo sul Campobasso: "Queste vittorie fanno morale, soprattutto in situazioni come quella della Ternana, che sta inseguendo un filotto di risultati per compattare l’ambiente. Vincere senza subire gol dà sempre una sensazione di solidità importante, e la squadra, per altro partita in ritardo per la situazione societaria, per rosa e qualità, è da mettere subito dietro alle prime tre. Non so se riuscirà a rientrare nel discorso promozione, ma manca ancora tempo".

Staccate, però le prime tre del Girone B (Arezzo, Ascoli e Ravenna), e un harakiri di tutte e tre è abbastanza impossibile: "Sì, esatto. Non è tanto il distacco di nove punti, abbiamo visto tante rimonte negli anni come a esempio quella della Cremonese sull'Alessandria, ma qui parliamo di tre squadre attrezzate, quindi che crollino tutte insieme sarebbe davvero improbabile. La Ternana, con un mercato mirato a gennaio, potrà comunque colmare qualche lacuna e avere ottime chance nei playoff. Che vengono spesso vinti da squadre dei primi due gironi, perché al sud si spende più energia durante la stagione".

