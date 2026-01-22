Valdano: "Spero di non vedere Mbappé al Milan, resti al Real Madrid per tutta la carriera"

Jorge Valdano, leggenda del Real Madrid che nel club della capitale spagnola ha ricoperto poi anche incarichi dirigenziali, è stato intervistato dal portale specializzato MilanNews.it per approfondire l'impatto nel mondo rossonero di un altro ex Blancos come Luka Modric e ha parlato anche di... Kylian Mbappé.

Partendo da Modric, Valdano ne parla in termini entusiastici: "Modric è un crack mondiale, una macchina del calcio. È il centrocampista più straordinario che il calcio abbia visto negli ultimi decenni. Parliamo di un giocatore “emozionante” che ha veramente definito un'intera era calcistica. Poi è un grande professionista che è capace di soffrire in campo. Un giocatore che fa bene alla sua squadra e alla sua società. Fa parte di quel gruppo di calciatori che fanno bene alla sua società".

In conclusione, qualche rapida battuta su Mbappé e sul suo tifo per il Milan da bambino. A Valdano viene chiesto se magari potrà seguire l'esempio di Modric e vestirsi di rossonero, un giorno: "Spero di no. Mi auguro che rimanga al Real Madrid per tutta la carriera. Incluso quando sarà vecchio!".